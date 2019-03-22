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Altın fiyatları tırmanıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Mart altın piyasalarında son durum…

Altın fiyatları yükselişe geçti ve son ayların en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son 2.5 ayın zirvesini gördü. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

07:46 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları tırmanıyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Mart altın piyasalarında son durum…

Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve haftanın son günü gelirken son iki buçuk ayın zirvesini gördü. Dün öğlen saatlerinde en yüksek noktaya çıkan altın fiyatları kapanışta düşüş yaşasa da son iki ayın zirvesinde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…

21 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 230,04 TL’den alınıyor 230,07 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 369,25 TL’den alınıyor 377,58 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 736,19 TL’den alınıyor 755,15 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.534,00 TL’den alınıyor 1.557,00 TL’den satılıyor.

AltÄ±n son 2,5 ayÄ±n zirvesinde: Ä°Åte gram altÄ±n ve Ã§eyrek altÄ±n fiyatlarÄ±â¦

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.34 düşüşle 68.27 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.15 düşüşle 60.14 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası´nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla üç haftanın zirvesine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 1.06 artışla 15.48 dolardan,

– altın, yüzde 0.78 artışla 1,311.9 dolardan,

– bakır, yüzde 0.17 artışla 2.926 dolardan,

– platin, yüzde 1.71 artışla 874.3 dolardan ve

– paladyum da yüzde 0.53 artışla 1,568 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 230 liraya, çeyrek altın 377 liraya, Cumhuriyet altını da 1,557 liraya döndü.

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