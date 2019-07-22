Altın fiyatları yeni haftaya artışla başladı! Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk gününe artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma günü yüzde 0,54 artışla 259,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün 260 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 22 Temmuz güncel altın fiyatları…

22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260 lira

ÇEYREK ALTIN: 429 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira

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ALTININ ONS FİYATI ARTIYOR

Analistler, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının da dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatındaki artışı desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.430 doların destek, 1.458 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.