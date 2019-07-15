Altın fiyatları yönünü değiştirdi! Çeyrek altın ne kadar?

Resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasalarda altın fiyatları 258,9 liradan alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Temmuz altın fiyatları…

15 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 258,9 lira

ÇEYREK ALTIN: 427 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1741 lira

ONS ALTIN DEĞER KAYBEDİYOR

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.411,93 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390’ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.