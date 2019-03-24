Altın fiyatları yükselişte! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Ülkemizde en popüler yatırım araçlarından biri olan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son zamanların en yüksek seviyesini gören altın rekor kırdı. İşte güncel altın fiyatları…
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Alış 388,0400 TL Satış 396,8500 TL
YARIM ALTIN
Alış 773,6500 TL Satış 793,7000 TL
TAM ALTIN
Alış 1.552,1400 TL Satış 1.582,5500 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.607,0000 TL Satış 1.627,0000 TL
ONS
Alış 1.313,34 TL Satış 1.313,85 TL
GRAM ALTIN
243,1392 TL Satış 243,5251 TL
ATA ALTIN
Alış 1.600,6500 TL Satış 1.640,8000 TL
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