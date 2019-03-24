Altın fiyatları yükselişte! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Ülkemizde en popüler yatırım araçlarından biri olan altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Son zamanların en yüksek seviyesini gören altın rekor kırdı. İşte güncel altın fiyatları…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Alış 388,0400 TL Satış 396,8500 TL

YARIM ALTIN

Alış 773,6500 TL Satış 793,7000 TL

TAM ALTIN

Alış 1.552,1400 TL Satış 1.582,5500 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.607,0000 TL Satış 1.627,0000 TL

ONS

Alış 1.313,34 TL Satış 1.313,85 TL

GRAM ALTIN

243,1392 TL Satış 243,5251 TL

ATA ALTIN

Alış 1.600,6500 TL Satış 1.640,8000 TL