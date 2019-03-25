Altın uzmanından yatırımcılara uyarı! Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı’da 238,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 238,80 liradan, bin 572 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 593 liradan, 217,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 221,60 liradan, bin 537 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 557 liradan, 768 liradan alınan Yarım Ziynet 778 liradan ve 384 liradan alınan Çeyrek Ziynet 389 liradan satıldı.

ALTIN UZMANINDAN UYARI GELDİ: ALTINA YÖNELEBİLİRSİNİZ!

AA Finans Analisti İslam Memiş, riskli varlıklardan çıkan yatırımcıların altına yönlenebileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.310 doların destek, 1.317 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün Almanya’da Ifo endeksleri, Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 235-243 lira aralığının takip edileceğini dile getirdi.

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