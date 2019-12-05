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Anadolu Efes Merter’deki arazisini sattı

2017 yılının Nisan ayında Anadolu Efes Merter'deki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Efes Merter'deki arazisini 270 milyon lira bedelle Nata İnşaat'a sattığını duyurdu.

08:14 -
Haberler Ekonomi
Anadolu Efes Merter’deki arazisini sattı

Anadolu Efes Merter’deki arazisini Nata İnşaat’a sattı. Şirket dün akşam KAP’A yaptığı açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

“ÇALIŞMALAR NETİCELENDİRİLDİ”

Anadolu Efes’ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 222 ada 23 nolu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.

NE OLMUŞTU?

2017 yılının Nisan ayında ise Anadolu Efes yıllardır üretim yaptığı Merter fabrikasındaki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Üretim Adana, Ankara ve İzmir’e kaydırılacak. O dönem şirketten yapılan açıklamada kararın çevresel ve lojistik etkenlerle alındığı belirtilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada kararın çevresel ve lojistik etkenlerle alındığı belirtilirken; “Anadolu Efes İstanbul Fabrikası’ndaki üretim faaliyetlerini diğer tesislerine kaydırıyor. Anadolu Efes, çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter’de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.” ifadeleri kullanılmıştı. (REUTERS- sozcu.com.tr)

NATA İNŞAAT KİMDİR?
Nata inşaat, 1976 yılında inşaat müteahhitliğine başlayan Necmettin Aytekin ve 1984 yılında inşaat sektöründe faaliyette bulunan Tufan Aydoğan tarafından 1987 yılında Adi Ortaklık şeklinde kuruldu. 1990 yılında Adi Ortaklık şirketleşerek Nata İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ismiyle faaliyetlerine başladı. 1993 yılında da Ankara'da şubesini açtı. Nata İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. inşaat sektöründe hem alt yapı işleri hem de üst yapı projeleri gerçekleştirmiş olup, bu sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu projeler içinde resmi kurumlara ait olanların yanı sıra, özel sektöre ait önemli projeler de mevcut.
Adana Ankara Bahçelievler istanbul izmir Merter Osmaniye Sanayi söz
Son güncelleme: 08:23 05.12.2019
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