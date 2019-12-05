Anadolu Efes Merter’deki arazisini sattı

Anadolu Efes Merter’deki arazisini Nata İnşaat’a sattı. Şirket dün akşam KAP’A yaptığı açıklamada, şirket aktiflerinin değerlendirilmesi için yapılan satıştan 265 milyon lira kâr edildiğini belirtti.

“ÇALIŞMALAR NETİCELENDİRİLDİ”

Anadolu Efes’ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimize ait İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Osmaniye Mahallesi’nde bulunan 222 ada 23 nolu parsel ve 222 ada 24 nolu parsel olarak kayıtlı bulunan toplam 120.657 metrekare taşınmazın satışa konu edilmesi amacıyla Şirket yönetimine yetki verilerek başlanmış olan çalışmalar neticelendirilmiş olup, söz konusu satış 04.12.2019 tarihinde 270.000.000 TL bedelle gerçekleşmiştir.

NE OLMUŞTU?

2017 yılının Nisan ayında ise Anadolu Efes yıllardır üretim yaptığı Merter fabrikasındaki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Üretim Adana, Ankara ve İzmir’e kaydırılacak. O dönem şirketten yapılan açıklamada kararın çevresel ve lojistik etkenlerle alındığı belirtilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada kararın çevresel ve lojistik etkenlerle alındığı belirtilirken; “Anadolu Efes İstanbul Fabrikası’ndaki üretim faaliyetlerini diğer tesislerine kaydırıyor. Anadolu Efes, çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter’de bulunan fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir’de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı aldı.” ifadeleri kullanılmıştı. (REUTERS- sozcu.com.tr)