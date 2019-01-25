Antalya’da yaşanan felaket pazar fiyatlarına yansır mı?

Antalya’da saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına kent merkezinde ve ilçelerde hayatı felç etti. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

“HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI”



Fırtına ve dolunun en etkili olduğu bölgelerden biri olan Kumluca’da Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bin dönüm civarında sera, beş yüz dönüm de narenciye bahçesinin zarar gördüğünü belirten Başkan Kökce, “İki can kaybımız var. Zarar tespit çalışmalarına başladık. Arkadaşlarımız 10 ekip halinde sahadalar. Birim amirlerimiz ile koordinasyon toplantısı yaptık. Devlet, millet el ele verip yaralarımızı saracağız. Tahmini olarak zararımızın 1-1,5 milyon lira civarında olduğunu düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

“KARABORSACILAR DEVREYE GİREBİLİR”

Seralarda meydana gelen zarara bağlı olarak pazardaki fiyatlarda bir artış beklemediğini söyleyen Başkan Kökce, “Bizim hal fiyatlarımız belli. Şu anda en yüksek sivri biber. Bizden 10 liraya çıkıyor. Domates 4-5 liraya çıkıyor. Yaşanan bu felaketin fiyatları yükselteceğini sanmıyorum. Çünkü biz 50 bin dönüm alanda üretim yapıyoruz. Bunun sadece bin dönümü zarar gördü. 49 bin dönümde üretimimiz devam ediyor. Ama karaborsacılar yaşanan bu felaketi bahane edip devreye girebilir. Mal yok bahanesi ile fiyatlar artabilir. Daha önce yaşanan felaketler sonrası bizim burada fiyatlarımız hiç artmadı.” ifadelerini kullandı.

Hükümetten çiftçilerin borçlarının ertelenmesi yönünde bir talepleri olacağını söyleyen Başkan Kökce, “Bir de seralarımızın ruhsatlandırılması yönünde sıkıntılarımız vardı. Bunların çok acil şekilde çözülmesini talep ediyoruz.” dedi.

“TARIM ALANLARININ YÜZDE 40’I HASARLI”

Yaşanan felaketten en çok zarar gören bölgelerden bir diğeri ise Finike oldu. Finike’nin Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu 6 bin dekar alanın dolu, 400-500 dekar alanın da hortum felaketinden zarar gördüğünü belirtti. Tarım alanlarında yüzde 40 oranında çok büyük hasar olduğunu belirten Başkan Sarıçobanoğlu, “Narenciye ağaçlarımız kırıldı, zarar gördü. Bizim bölgemizde çok fazla sera yok ama Kumluca’da büyük zarar olduğunu duyduk. Bize zararın büyüğünü dolu yağışı verdi. Zarar gören çiftçilerimiz Finike İlçe Tarım Müdürlüğü’ne veya Finike Ziraat Odası’na başvuruda bulunabilirler. Finike İlçe Tarım Müdürlüğü zarar gören yerlerde hasar tespiti yapmaya başlayacak.” dedi.

“İSTANBUL, ANKARA FİNİKE PORTAKALI YİYEMEZ”

İstanbul ve Ankara’da Şubat ayından sonra Finike portakalı bulunmasının artık çok zor olduğunu belirten Başkan Sarıçobanoğlu, “Zaten 20 gündür yağış olduğu için ilaç atamıyorduk. İstanbul, Ankara şubat ayından sonra Finike portakalı yiyemez. Zaten ilaç atamadığımız için sıkıntılı olan ürünün yüzde 40’ı kayboldu. Bizde fiyatlar hep aynı. Çiftçinin herhangi bir şeye zam yaptığı yok” açıklamasında bulundu.

“UZUN VADE OLURSA ÇİFTÇİ NEFES ALIR”

Devletten ürünleri zarar gören çiftçiler adına borç ertelemesi talep edeceklerini belirten Başkan Sarıçobanoğlu, “Bu ertelemenin uzun vadeli olmasını talep edeceğiz. Örneğin 5 yıllık erteleme olsun, ilk 3 yıl ödemeyelim. Uzun vade olursa çiftçi nefes alır. Bugün Tarım Bakanımız geliyor. Kendisine bu isteklerimizi ileteceğiz” açıklamasında bulundu.

MERSİN'DE DE ETKİLİ OLDU Antalya'da dün etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından çıkan hortum bölgede zarara yol açarken, Mersin'de de bir saat süren şiddetli fırtına ve sağanak yağış bölgede bulunan bazı seralara zarar verdi. Meydana gelen afet olayı nedeniyle Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesinde seralar zarar gördü. Anamur belediye Başkanı Mehmet Türe, “ Üreticilerimiz zarar görmüştür. Üreticilerimize geçmiş olsun der, yardıma hazır olduğumuzu belirtiriz. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

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