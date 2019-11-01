Balık ekmek tartışmasında önemli gelişme! Yürütmeyi durdurma kararı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise konuyu mahkemeye taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı istemişti. Karar İstanbul 4. idare Mahkemesi’nden çıktı. Buna göre balıkçılar bir süre daha Eminönü’nde faaliyet göstermeye devam edecek.

Karara ilişkin sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Av. Mehmet Yıldırım, “Yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 30 gün içerisinde belediye savunma yapacak. Biz de cevabımızı vereceğiz. Ayrıca biz yeniden Eminönü’ndeki yerleri kiralamak istiyoruz. Bunu konudaki gerekli başvuruları da yaptık. Şuan balık- ekmek satışı devam edecek.” dedi.

“KARARDAN MEMNUNUZ”

Karardan memnun olduklarını dile getiren Tarihi Eminönü Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet İlke, konuya ilişkin sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Burayı bir kültür haline getiren bir aile var. Balık ekmek satışı devam edecek. Karardan memnunuz. Ekmeğimiz elimizden gitmiyor.” dedi.

Bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007’den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB’ye her yıl kasım ayında 900 bin TL’lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.