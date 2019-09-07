Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başladı: Palamut yok

Karadeniz balıkçıları, geçen yıl palamut ve hamsiyi Zonguldak açıklarında avlayarak, Türkiye´nin dört bir yanına dağıttı. Bu yıl ise az miktarda hamsi ile sezona başlayan balıkçılar, palamutta ise siftah dahi yapamadı. Zonguldak Balıkçı Pazarı´nda az miktardaki hamsi, istavrit ve mezgitin kilosu 20´şer liradan satışa sunuldu.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi. Büyük teknelerin palamudun ortaya çıkmaması nedeniyle Marmara hamsisi avladığını anlatan Kayhan, şöyle dedi: “Palamut hiç olmaması hayret edici. Geçen 1 Temmuz’da bu balık görülüyordu. Şimdi 1 Eylül’de göremiyoruz. Bizim talebimiz palamut avının bir ay daha ertelenmesi. Şu anda çingene palamudu gibi çok az. Balıkçılar umduğunu bulamadı. Bu balıkların havyarlarını dökmemesi en büyük handikap ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kooperatif birliklerinin uzmanlarla yaptıkları tespitlere göre bu balıkların havyarlarını dökmemesinin sebebi denizin geç ısınması. Deniz geç ısındığı için balık yumurtasını bırakamadı. Deniz diplerinin 10-11 derece olması balığın yumurtlamasına engel oldu. Bu balık muhakkak bir yerden çıkacak ama geçen yılki gibi olmayacak. Bu yıl çıkacak balık geçen seneden avladık. Şimdi ne oldu? Geçen seneki hazırı yedik, depoları tükettik. Şimdi balığı bulamıyoruz.”

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ise beklentilerinin uzağında sezona başladıklarını belirterek, “Halk palamudu bekliyor ama şu an yok. Balık şu anda az çıktığı için insanlara pahalı geliyor. Deniz suyunun soğumasıyla palamut, istavrit, hamsinin bollaşacağını düşünüyoruz” dedi.

İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasından alınan bilgilere göre güncel balık fiyatları:

PALAMUT YOK, ÇIKAN BALIKLAR KÜÇÜK

Ordulu balıkçılarda geçtiğimiz günlerde sezonun bekledikleri gibi geçmediğini ifade etmişti.

“DURUM İÇ AÇICI DEĞİL, KRİTİK”

Ordulu balıkçılardan Aziz Ceylan, “Şu anda tezgahlardaki son durum iç açıcı değil, kritik bir durum var. Denizlerde istavritten başka bir şey çıkmıyor. Mezgit ve barbun da var ama kayda değer bir balık çıkmıyor. Tezgahlarda hamsi, istavrit, kolyoz, mezgit ve kültür balıkları var. Sezonumuz açıldı, tüm balıkçı camiaya hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

“PALAMUT BALIĞININ GÖRÜNTÜSÜ YOK”

Talebin olmasına ve fiyatların uygun olmasına rağmen müşterilerin ve kendilerinin iri çıkmayan istavritten memnun olmadıklarını aktaran Ceylan, “Şu an talep çok, fiyatlar uygun ama iri balıklar çıkmıyor, orta boy balıklar çıkıyor. Bu durumdan biz ve müşteriler memnun değil, ince balıklara talep az oluyor. Şu anda denizden palamut çıkması gerekirken, istavrit ile başladık ve palamut balığının görüntüsü yok. İnşallah ekim ayında palamut olacağına inanıyoruz” şeklinde konuşmuştu.

BU SENE PALAMUT ZOR

Çanakkale’de sezonun açılmasıyla ürün çeşitliliğinin arttığını vurgulayan Tuncay Dinç, ise “Şu an fiyatlar düştü, çeşit bollaştı. Mesela; istavrit, hamsi, Karadeniz mezgit, sardalya bollaştı. Fiyatlar şu an düşük. Hatta biraz daha düşeceğini tahmin ediyoruz. Ürün çeşidi bundan sonra daha da bollaşır. Ama bu sene palamut biraz zor. Çünkü havalar sıcak gitti. Bu sebeple palamut maalesef kıt” ifadelerini kullanmıştı.

‘KARADENİZ’DE PALAMUT AVLAYAMADIK’

Zonguldak’ın Alaklı ilçesinde ise av yasağının kalkmasıyla palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar deniz salyangozuna yönelmişti. Balıkçı Olcay Yılmaz, 4 gündür Karadeniz´e açıldığını ancak palamut avlayamadığını söylemiş, “Büyür gırgırlar bol miktarda hamsi tutarak limana geliyor. Hamsi avlayamadığımız için biz de palamut avlayarak geçimimizi sağlıyoruz. 4 gündür Karadeniz´de palamut avlayamadık. Şuan için Karadeniz´de palamut yok. Biz de salyangoz çıkartıyoruz. Karadeniz’de dipten topladığımız salyangozları çuvallara doldurarak limanda alıcılara satıyoruz. Kilosunu 3 liradan satıyoruz. Karadeniz´e palamut çıkıncaya kadar bu şekilde geçimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

DHA- İHA- sozcu.com.tr