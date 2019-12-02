Baymak, bayi ağını büyütüyor!

6 yılda bayi sayını yüzde 180 oranında büyüten Baymak, KRC Proje ile Ataşehir'de büyük bir bayi açılışı gerçekleştirdi. Baymak'ın en büyük ana bayilerinden biri olma özelliği taşıyan açılış töreni, Baymak CEO'su Ender Çolak, KRC Proje yöneticileri, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve bayilerin katılımıyla düzenlendi.

İstanbul genelinde 15'i aşkın alt bayi ve yüzlerce satıcı bayiyle 500'ü aşkın firma ve Baymak'ın geniş ürün gamının tedarikini sağlayan KRC Proje, Baymak'ın en yeni, tasarruflu ve çevreci ürünlerinin sergileneceği KRC showroom ile sektörün en büyük deneyim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

BAYİ SAYISI YÜZDE 180 BÜYÜDÜ

Açılış konuşmasına Baymak'ın 50.yılına vurgu yaparak başlayan Baymak CEO'su Ender Çolak, “Baymak'ın 50. yılını kutladığımız bu yıl içinde, ailemize yeni katılan ama hızla büyüyen ve bayi kanalımızda çok değerli bir yer edinen KRC Proje bayimizin açılışına ev sahipliği yapıyoruz. Baymak olarak, Türkiye'nin her yerinde münhasır bayi örgütlemesiyle bir taraftan kaliteli hizmeti ve müşteri memnuniyeti anlayışını sahaya yayarken diğer taraftan istihdam yaratmaya devam ediyoruz. 2018'de de önemli bir atılımla büyüyerek başta İstanbul olmak üzere birçok kentimizde geçtiğimiz 3 yıla göre ciddi bir pazar payı elde ettik. 6 yılda bayi sayımızı yüzde 180 oranında büyütmemiz bunun en somut örneği oldu” diye konuştu.