Bekçi alımı ne zaman başlayacak? Bakan Soylu açıkladı: 8 bin bekçi alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını söyledi. Net tarihin ve diğer ayrıntıların Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi tarafından resmi internet adresinden açıklanması bekleniyor. İşte bekçilik alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

BAKAN SOYLU: 8 BİN BEKÇİ ALINACAK

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’daki bir otelde düzenlenen “Asayiş Şube Müdürleri Toplantısı”na katıldı. Programda konuşan Soylu, suçun önüne geçmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Suçun önüne geçmek için bekçilik uygulamasını yeniden hayata geçirdiklerini belirten Soylu, 2016 tarihinden itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçinin göreve başladığını kaydetti.

Soylu, öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçinin görev başında olduğunu bildirerek, “Yine halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam ediyor. Yani 11 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibariyle görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununla da yetinmiyoruz. İnşallah Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeyle birlikte bekçi alımına yeniden ilana çıkıyoruz” diye konuştu.

Bekçilik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesiyle suç oranlarında azalmalar yaşandığını ifade eden Bakan Soylu, “Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78'di, 2018'de 54'e düştü. İzmir, aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 2017 yılına göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz. Buradan açıkça görülüyor ki önleyici çalışma, hem iş yükünü hem suçu, hem de mağduriyeti azaltıyor” şeklinde konuştu.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

8 bin bekçi alımında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.