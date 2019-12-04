Bir Türk şirketi Fintech 100’e girdi

Uluslararası danışmanlık şirketi KPMG ile uluslararası yatırım kuruluşu H2 Ventures'ın hazırladığı dünyanın en yenilikçi finansal teknoloji şirketlerini kapsayan “Fintech100” listesi açıklandı. Yerli finansal teknoloji girişimi Papara, güzel bir sürpriz yaparak listede yer alan tek yerli kuruluş oldu. Rapor, Hong Kong'ta yapılan Fintech Haftası'nda açıklandı.

ASYALI FİNTEKLER DAMGA VURDU

2019 Fintech100 listesine geçen yıl olduğu gibi Asyalı teknoloji girişimleri damgasını vurdu. İlk 100 fintech arasında Asya bölgesinden 34 girişim yer aldı. Fintech100 listesinde Orta Doğu, Avrupa ve Afrika Bölgesi'nden 25, Amerika'dan 22, İngiltere'den 11, Avustralya'dan 7 ve Yeni Zelenda'dan 1 fintech yer alıyor.

Fintech100'de 2018'deki gibi ödeme ve elektronik para kuruluşları ön sıralarda yer aldı. İlk 100 fintech arasında 27 ödeme şirketi, 19 bireysel varlık yönetimi şirketi, 17 sigorta şirketi, 15 kredi şirketi, 9 neo/challenger bank ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 13 şirket bulunuyor.

İLK 100’E 18 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Raporda yer alan girişimlere son 12 ay içinde toplam 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu girişimler 2019 yılında toplam 2.5 milyar kullanıcıya ulaşarak finansal hizmetlerin tabana yayılmasına büyük destek sağladılar. Yine raporda bu girişimlerin başarısı büyük ölçüde faaliyet gösterdikleri alanlardaki açık bankacılık düzenlemelerine bağlandı.

EN DEĞERLİ ÖDÜL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı faaliyet izni ile üç yıl önce bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet vermeye başlayan Papara, bugün itibariyle 3 milyon kullanıcıya ve aylık 3 milyar TL'nin üzerinde finansal işlem hacmine ulaştı. Papara hesap sahiplerinin her saniyede ortalama 3,5 işlem gerçekleştirdiğini söyleyen Papara Kurucusu Ahmed F. Karslı, uluslararası başarılarını şöyle değerlendirdi:

“Bu sene açıkçası çok ödül aldık ama Fintech100'de yer almak bizim için en değerlisi oldu. Hem çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde bulabilmek hem de ülkemizi Ant Financial, Grab, N26, Nubank, Revolut gibi dünyanın en iyilerinin arasında yer alarak temsil edebilmek gerçekten tarifsiz bir mutluluk. 2020'de daha iyisini yapabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gurur duyduğu bir teknoloji girişimi olma konusunda kararlıyız.”

BİNANCE İLE İŞBİRLİĞİ

Geçtiğimiz hafta da İstanbul'da gerçekleşen Sermaye Piyasaları Kongresi'nde dünyanın en hızlı büyüyen kripto-para borsası Binance, Papara ile işbirliğini duyurmuş ve Türk kullanıcıların bu işbirliği sayesinde yerli para birimlerini kullanarak işlem yapabileceğini açıklamıştı.