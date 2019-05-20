Bu kez işsiz yakınları anlatıyor

“DENEYİMLİ ELEMAN ARIYOR AMA…”

Bursa'ya geldiğimiz günden beri eşime iş arıyoruz. Kendisi kimyager. Bilirsiniz Bursa otomotivin olduğu bir yer. Otomotivde de kimyagere çok ihtiyaç olur. Ama gel gelelim bu sefer de karşımıza deneyim çıkıyor.

Herkes deneyimli eleman arıyor ama deneyimli elemana da para vermek istemiyor.

(Kendisinin de işsiz olduğunu söyleyen R.Ö)

“KOCAM 5 YILDIR İŞSİZ”

Kocam 5 yıldır işsiz. 9 ve 5 yaşında 2 çocuğum var. İnanın her gün mutsuz ve umutsuzum.

Şenay Altunsoy

“EŞİM 7 AYDIR İŞSİZ”

Merhaba;

Eşim de 7 aydır işsiz kendisi reklamcı ilginize şimdiden teşekkürler.

Çağla Çeltik

“ABLAM İÇİN İŞ ARIYORUM”

Ablam için iş arıyorum. 47 yaşında dul bayan, çalışmak zorunda hiçbir maddi kaynağı yok. Daha önceki işinden kriz nedeniyle çıkartıldı. Lise mezunu çay servisi yapıyordu. Kurtköy’de ikamet ediyor.

Miyase Şavran

“EŞİM 9 AYDIR BOŞTA”

Eşim 9 aydır, ben de uzun zamandır işsizim ve iş bulmak için başvurmadığımız yer kalmadı. Her gün yeni umutla uyanıp hüsranla biten bir sürü gün. Umarım size başvurum bir sonuç verir.

Y. T



“EN GÜZEL ÖRNEK YEĞENİM”

Selam,

Yeğenim Emre Zorlubilek adına yazıyorum. İşsizliğin geldiği boyutu gösteren en güzel örnek kendisidir.

Ocak ayında, Sabancı Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği (%100 Bursu ) bölümünden mezun oldu. İzmir – Ankara – İstanbul – Bursa – Kocaeli gibi sanayi şehirlerinden birinde bile iş imkanı bulamadı kendisi. Halen arıyor.

Bu kadar zeki bir kişi, bu kadar önemli bir üniversiteden derece ile mezun olmasına rağmen halen iş bulamıyor ise, geriye söyleyecek ne kalıyor ?

Allah yardımcıları olsun.

Yusuf Cebeci



“CIVIL CIVIL OLMALARI GEREKİRKEN BİTMİŞ DURUMDALAR”

Size Eskişehir’den yazıyorum. 30 yaşında bir oğlum ve gelinim var. Oğlum yüksek arkeolog, gelinim ise çalışma ekonomisi mezunu. 2017 yılında evlendiklerinde işleri vardı. Ekonomik kriz derken art arda ikisi de işten çıkarıldı. Şu an da ikisi de işsiz.

Hiç bir yerden sonuç alamadık. Şu an ikisi de psikolojik olarak iyi değiller. Ne yapmam gerektiğini şaşırdım. Hayatlarının en güzel çağında cıvıl cıvıl olmaları gerekirken bitmiş durumdalar ve sonuçta biz anne babalar da evlatlarımız için üzülüyoruz. Okut evlendir şu duruma bak. İnşallah buradan sesimiz birileri duyar da derdimize çare olur.

Ayfer Gürcan



“BİR KİŞİ BİLE DÖNMÜYOR, ÇOK MUTSUZ”

Merhaba,

Psikoloji mezunu ve 2 yıl Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisans yapan kızım maalesef iş bulamıyor.

İstanbul ve Bursa ‘da her yere başvurdu. Bir kişi bile dönmüyor çok mutsuz ve size başvurmasını belirttim artık inancı kalmadığı için neredeyse başvuruları bile bıraktı.

Henüz 24 yaşında ve hayattan bir beklentisinin kalmadığını belirtiyor.

Anne G.C



“O DA ARTIK BUNALIYOR, İŞE GİRMEK İSTİYOR”

Merhaba, eşim için yazmak istiyorum.

2 çocuğumuz var biri 5 diğeri 2 yaşlarında. Eşim kızımızın doğumundan sonra işini bırakmak zorunda kaldı. Kendisi de çalışmayı çok istiyor ama başvurularına hiç bir dönüş alamıyor. Ticaret lisesi ve açık öğretim işletme mezunu. Çok uluslu bir lojistik firmasında raporlama uzmanlığı yaptı ve gene çok uluslu başka bir kargo şirketinde de finans departmanında faturalama uzmanı olarak çalıştı.

Farkındayım oda artık bunalıyor işe girmek istiyor. Çocukların masrafları ev kirası vb giderler yüzünden neredeyse artık her gün tartışır olduk.

Çok ama çok zor bir durum insanın kendini yetersiz ve değersiz hissetmesi. Kimileri için kriz yokken kimileri için kriz hiç bitmiyor.

E.B