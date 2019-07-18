Cep telefonu sektöründe kritik düzenleme

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamalarda bulundu. Habertürk’ten Olcay Akdilek’in haberine göre; Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınacak cepler için uygulamanın söz konusu olacağını söyledi.

Ekonomik düzenlemelerin de içinde yer aldığı ” torba yasa” Meclis’ten geçti. Yasada, cep telefonu alım satımına ilişkin çok önemli düzenlemeler yer aldı. Bunlardan biri de GSM şirketlerince yetkilendirilmiş bayilerden taksitle alınan cep telefonları…

İLGİLİ HABER Gümrükte kalan lüks araca af geliyor

Önce düzenlemeye bir göz atalım. Buna göre; Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildiren cihazlar, borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere kullanıma açılacak. İşletmeciler finansman borcu ödenen cihazları, eşleştirme yapılan numara kısıtının kaldırılması teminen MCKS’ye bildirecek.