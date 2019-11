Halk arasında çoğunlukla çeyiz parası olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurum tarafından evlenmeyi düşünen çiftler için verilen ödenek birçok vatandaşın özellikle de evlenme hazırlığı yapan vatandaşların sık sık araştırdığı konulardan biri. İlk olarak 2008 yılında uygulanmaya başlayan çeyiz parası özellikle de kadınlara tanınmış önemli maddi desteklerden biridir. Anne ya da babasını kaybetmiş olan kadınların evlilik nedeniyle kesilen yetim aylıkların dolayı bazı mağduriyetler yaşanmaktadır. Bunun telafisi için de çeyiz parası uygulaması devreye girmiştir. Evlenme kararı alan kadın vatandaşların çeyiz parasından yararlanarak maddi olarak bir destek sağlamaları ve bu masraflı dönemde ihtiyaçlarını karşılamaları için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki, çeyiz parası alma şartları nelerdir? İşte birçok vatandaşın hakkında detaylı bilgi aradığı konu hakkındaki haberimiz…

ÇEYİZ PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan anne ya da babasının ölümü nedeniyle, ölüm aylığı alan kadınlar evlendikleri takdirde ölüm aylığının iki yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği almaya hak kazanırlar. Bunun için ise bazı gerekli şartlar bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu evlilik ödeneği yani çeyiz parası alabilmek için ilk şart evlenecek olan kadının anne ya da babasından dolayı ölüm aylığı alıyor olmasıdır. Eğer nikahın kıyıldığı tarihte ölüm aylığı alınıyorsa çeyiz parası almaya hak kazanılır.

Bunun dışında gerekli şartları Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde şu şekilde açıklamıştır;

Evlenme ödeneği (çeyiz parası), ilk defa 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahipleri için;

Ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, evlenme tarihindeki gelir veya aylığının iki yıllık tutarı olarak ödenen ölüm yardımıdır.

Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile Kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse, dilekçeyle beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de Kuruma verilmesi zorunludur.

Evlenme ödeneği verilen kız çocuklarının gelir veya aylıkları, evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar, durdurulduğu tarihten iki yıl sonra da kesilir, varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları, gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir.

Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneğini aldıkları tarihten itibaren iki yıl içinde boşanırlarsa, bu iki yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz, iki yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar.

01.10.2008 tarihinden önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri için ise;

Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş (karı veya koca) ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının on iki aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödenir.Bunlardan evlenme tarihinden itibaren on iki aydan önce boşananlarla evliliğin butlanına veya feshine karar verilenlere yeniden aylık bağlanması halinde, ödenmiş bulunan evlilik ikramiyesinin on iki aydan eksik süreye ait kısmı tahsil edilinceye kadar aylıkları ödenmez.”