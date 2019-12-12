Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? (12.12.2019)

İstanbul Kapalıçarşı'da 276 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,20 liradan, bin 819 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 840 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 778 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 798 liradan, 889 liradan alınan Yarım Ziynet 899 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satıldı.

UZMANLAR NELER SÖYLEDİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını değiştirmediğini ve sonrasında Başkan Jerome Powell’ın, 2020’de uygulayacağı olası para politikasına ilişkin açıklamalarında faiz seviyesinin uygun bir yerde olduğunu söylediğine işaret etti.

Fed’in küresel ekonomiye ve ABD ekonomisine dair olumlu bir bekleyiş içinde olduğunun anlaşıldığını ifade eden analistler, dolardaki değer kaybıyla dün altının ons fiyatında yüzde 0,7’lik artış gözlemlendiğini kaydetti.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarında 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, TCMB’den 150 baz puanlık faiz indirimi beklerken, Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştirilecek ECB toplantısında ise faizlerde değişikliğe gidilmesi öngörülmüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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