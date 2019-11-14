Çeyrek ve gram altında güncel fiyatlar… Petrol düşüyor, altın yükseliyor!

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Dünya piyasalarında ise altın yükselirken petrol fiyatları düşüyor…

ALTIN FİYATLARI 14 KASIM

Çeyrek Altın: 443,48 Lira

Yarım Altın: 887,11 Lira

Gram Altın: 271,75 Lira

ALTIN DÜN GÜNÜ NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 270,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,50 liradan, bin 782 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 803 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,50 liradan, bin 741 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 761 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

ALTIN YÜKSELİYOR PETROL DÜŞÜYOR

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken, yatırımcıların “güvenli limanı” altının fiyatları yükseliyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.89 düşüşle 61.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.63 düşüşle 56.44 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.98 artışla 16.85 dolardan,

– altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,

– bakır, yüzde 0.40 düşüşle 2.635 dolardan,

– platin, yüzde 0.23 artışla 871.90 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.10 artışla 1,671.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 270 liraya, çeyrek altın 442 liraya, Cumhuriyet altını da 1,828 liraya geriledi.