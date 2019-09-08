DASK’ta indirim gitti yüklü zam geldi

Kamuda çalışan işçi ve memurlara yüzde 8'lik zammı zor veren iktidar elektrik, doğalgaz, çay ve şeker zamlarından sonra şimdi de zorunlu deprem sigortasının (DASK) asgari prim tutarına yüzde 9.1 ila yüzde 15.79 oranında zam yaptı. Yeni düzenlemeyle İstanbul'da en düşük DASK primi 95 liradan 110 liraya, Ankara'da 45 liradan 50 liraya yükseldi. Yeni evlere uygulanan DASK indirimleri kaldırıldı, 2000 yılından önce yapılmış tüm konutların prim yükü artırıldı. Primle birlikte teminatlar da yükseldi.

KAGİRLERE YÜKSEK PRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişikliğe giderek her yıl yapılması zorunlu olan deprem sigortasının prim tutarlarına hem zam yaptı hem de vatandaşın prim yükünü artıran değişiklikler gerçekleştirdi. Yapılan değişiklikle, daha önce betonarme, yığma kagir yapılar ve diğer yapılar şeklinde olan 3'lü yapıdan yığma kagir yapıları çıkardı. Böylece primlerin hesaplanmasında kullanılan yapı tarzı ikiye düşürülürken ülke genelinde çok yaygın olan yığma kagir yapılı binalardaki konutların daha yüksek prim ödemesinin önü açıldı.

ESKİ BİNAYA YÜKSEK PRİM

Bugüne kadarki uygulamada 2007 yılı ve sonrasında yapı ruhsatı almış görece yeni binaların primlerine yüzde 10 oranında indirim uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu indirim tümden kaldırıldığı gibi 2000 yılı ve öncesinde yapılmış olan tüm binaların DASK priminin yüzde 10 zamlı ödenmesine karar verildi.

Ayrıca yeni yönetmelikle bina veya site yönetimi tarafından konutların tamamının sigortalanması durumunda primlere uygulanmakta olan yüzde 20'lik indirim de kaldırıldı. Bunun yerine 3 ve daha az katlı binaların primine yüzde 10 indirim, 8 ve daha çok katlı binaların primine de yüzde 10 zam uygulamasına geçildi. DASK'ını 3 yıl peş peşe düzenli yaptıranlara uygulanan yüzde 20'lik indirime de son verildi.

İNDİRİMLERE SON VERİLDİ

Yeni yapılan düzenleme ile DASK'ını 30 gün içinde yenileyenlere yapılan yüzde 10'luk indirim ise aynen kaldı. Buna karşılık, betonarme yapılar dışındaki binalarda oturanların yenileme indirimi dışındaki tüm indirimlerine de son verildi.

Risk grupları belirlenecek

Yeni düzenlemeyle bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 190 bin liradan 215 bin liraya yükseltildi. Ayrıca sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de çelik, betonarme ve karkas yapılar için 890 liradan bin 20 liraya, yığma kagir yapılar için 635 liradan 725 liraya, diğer yapılar için 310 liradan 355 liraya çıkarıldı. Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öz nitelikleri kullanılarak belirlenecek.