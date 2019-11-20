Derneklere, vakıflara hizmet dönemi bitti! Sosyal yardımlar başladı…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tasarruf önlemleri meyvelerini vermeye başladı. İhtiyaç fazlası kiralık araçların iadesi, bazı dernek ve vakıflarla yapılan milyonlarca liralık protokolün iptal edilmesiyle sağlanan tasarruf İstanbul'da öğrencilere burs, çocuklara süt olarak geri dönüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile ağustos ayında Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ile İBB arasında önceki dönemde imzalanmış toplam 357 milyon liralık protokol iptal edilmişti.

İptal kararıyla ilgili İBB tarafından yapılan açıklamada söz konusu vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığı bildirilmişti.

İBB'nin açıkladığı verilere göre Ensar Vakfı'na 30.5 milyon TL, TÜRGEV'e 232.3 milyon TL, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 11.1 milyon TL, TÜGVA'ya 76.5 milyon TL, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı'na 2.4 milyon TL, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı'na 4.2 milyon TL İBB bütçesinden harcama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

KİRALIK ARAÇ TASARRUFU

İBB, İSKİ, İETT ve iştirak şirketleri tarafından kullanılan ihtiyaç fazlası 730 kiralık araç İmamoğlu koltuğa oturduktan sonra iade edildi. İki seçim arasında yaşanan “israf” tartışmaları sırasında da 517 aracın şirketine iade edildiği belirlendi. Böylece İBB sisteminden toplam 1247 araç çıkmış oldu.

İade edilen 1.247 aracın yıllık kira gideri ortalama fiyatlar üzerinden yaklaşık 35 milyon 750 bin TL, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin TL olarak hesaplandı.

Yılda toplam 49,5 milyon TL, 5 yıllık süreçte 250 milyon TL tasarruf sağlanmış oldu. İBB 2020 yılı için çıktığı kiralık araç ihalesinde de 606 araç eksik kiralama yoluna gitti. 2019'de 2 bin 432 araç kiralayan İBB, 2020 yılı için 1826 araç kiralayacak.

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ÖĞRENCİLERE EĞİTİM YARDIMI

İBB'nin 5 ay içinde gerçekleştirdiği tasarruf sosyal yardıma dönüşmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç sahibi olan 30 bin gence eğitim yardımı vereceklerini duyurdu.

Yıllık öğrenci başı 3 bin 200 TL olarak belirlenen yardım, Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenecek. 18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erecek.

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750 BİN LİTRE SÜT

İmamoğlu, 16 Ekim günü de “İstanbul Halk Süt” projesinin startını verdi. Sosyal destek hizmeti alan ailelerin 3-6 yaş aralığındaki tüm çocukların yararlandığı proje kapsamında İstanbul genelinde 750 bin litre süt dağıtılıyor.

Çocuk başına haftada iki litre süt veriliyor. Bir litrelik süt paketleri, ailelerdeki çocuk sayısına göre aylık ya da 15 günlük olarak teslim ediliyor.

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11 KREŞİN TEMELİ ATILDI

İmamoğlu, seçim vaatleri arasında bulunan “150 kreş” sözünü hayata geçirmek için “Yuvam İstanbul” projesi kapsamında 28 Eylül günü Pendik, Kartal, Sultanbeyli, Sancaktepe, Sultangazi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Arnavutköy, Silivri ve Beylikdüzü'nde 11 kreşin temelini attı.