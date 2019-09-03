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Devlet Çin, Rusya ve Japonya’da borçlanmak için çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çin, Japonya ve Rusya pazarına özel borçlanma yapmak için çalışmalar yapıyor. Rusya'da ruble, Japonya'da samuray bono, Çin'de panda bond ile borçlanılacak. Amaç ekonomide dolara bağlılığı azaltmak.

08:22 -
Haberler Ekonomi
Devlet Çin, Rusya ve Japonya’da borçlanmak için çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası borçlanmada kaynak ve pazar çeşitliliği için Japonya’da samuray bond, Çin’de panda bond ve Rusya’da ruble ile borçlanma için çalışma yapıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Hazine kaynak ve pazar çeşitliliği için farklı pazarlarda borçlanma araçları ihraçları için çalışma yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Japonya’da samuray bond, Çin’de panda bond ve Rusya’da ruble ile borçlanma çalışması da bu kapsamda yapılmaktadır” ifadesine yer verildi.

ÖZEL SEKTÖRÜN BORCU 300 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Türkiye’nin mart sonu itibariyle brüt dış borcu 453 milyar dolarla milli gelirin yüzde 60’ına yükseldi. Özel sektörün dış borç stoku 300 milyar dolara dayandı.

REUTERS-SOZCU.COM.TR

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