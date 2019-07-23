Dolar ne kadar oldu? (23.07.2019)

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını 25 Temmuz Perşembe açıklayacak. Ardından gelecek hafta Japonya Merkez Bankası ve Fed toplanacak. TCMB, Fed ve bir ihtimal de ECB’nin Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarını koruyacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.

Dolar/TL saat 09.22 itibariyle 5.6957-5.6984 bandında işlem görüyor.

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Vadeli işlem kontratları ECB’nin mevduat faizini %43 olasılıkla 10 baz puan indireceğini fiyatlarken, ekonomistler ECB’nin faizlerde bu hafta değişiklik yapmayacağını ancak Eylül’de indirim sinyali vereceğini tahmin ediyorlar.

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi Fed’in gelecek hafta faiz indireceği beklentisiyle gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerinin bugün yükselmesine paralel olarak %0.2 yükseldi .

Bankacılar Fed faiz indirimi beklentilerinin 50’den 25 baz puana doğru gerilediğini, ECB’nin ise bu ay bir faiz indirimine gitmek yerine sonraki toplantıya yönelik indirim sinyali vermekle yetinebileceğini belirtiyorlar. Bankacılar daha önce küresel faizlerde keskin düşüş beklentisiyle sert değer kazançları yaşayan gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyimserliğin bu risklerle son günlerde bir miktar azalttığına dikkat çekiyorlar.

“YIL SONUNA KADAR 700 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ”

Üst düzey bir bankacı, “Küresel düşük faiz TL için destekleyici. Küresel faiz indirim beklentilerinin kısmen ötelenmesi olasılığı kısa vadeli baskıya neden oluyor” dedi ve ekledi:

“TL için bundan önemlisi bu haftaki faiz kararı. TCMB Başkanı Murat Uysal’ın ilk açıklamalarında para politikasında sıkılığın reel faizle ölçüldüğü, faizlerde makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeve söylemi öne çıkıyor. Birçok hesaplama yöntemi ve bunlara yönelik tartışmalar var. Ancak TL’de reel faiz %7, EM ortalaması ise %3 civarı diyebiliriz. Dolayısıyla reel faiz bakış açısıyla yıl sonuna kadar 700 baz puan faiz indirimi yapılacağını öngörüyoruz.”

Bankacı bu hafta TCMB’den 300-350 baz puan faiz indirimi beklediğini belirterek, “Enflasyonda düşüş beklentisi ve yavaş büyümenin faiz indirim sürecini desteklediği aşikar. Ancak TCMB açısından makul reel getiri nedir? Bu sorunun yanıtı çok önemli. Faiz indirimlerinin ne kadar önden yüklemeli tercih edileceği TL açısından ise kısa vadeli önemli bir risk. Küresel piyasalar destekleyici olsa da TL’de yüksek bir indirim riskinin bugün fiyatlarda bir baskı unsuru yarattığını görebiliyoruz. Bu baskı kısmen de olsa TCMB kararına kadar devam edecektir.”

ABD İLE TEMASLAR YAKINDAN İZLENİYOR

Türkiye’ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla düşüşe geçen dolar/TL’de yön belirleyici olarak Merkez Bankası’nın 25 Temmuz’daki faiz kararı bekleniyor.

Bankacılar ABD ile ilişkilerin seyrinin yakından izlenmeye devam edildiğini bu kapsamda ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey başta olmak üzere ABD’li yetkililerin dün ve bugün Ankara’da gerçekleştirdikleri temasların da yakından izlendiğini belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda İran-İngiltere gerilimi takip edilirken, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD şirketler bilançoları da izleniyor.

TCMB KARARI HAFTANIN GÜNDEMİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Reuters’ın görev değişiminin hemen ardından yaptığı ankette Temmuz beklentisi 100 baz puan artarak 200 baz puana yükselmiş, yıl sonu için ise 425 baz puan seviyesinde oluşmuştu.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

Öte yandan faiz indirim beklentisi tahvil faizlerinde de düşüşe neden oldu. Tahvil getirileri düşüşün ardından bu hafta TL’ye paralel sınırlı yükseliyor.

Tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta %16.20 seviyesinde işlem gördü. Dün spot kapanış %16.35 seviyesinden gerçekleşti.

REUTERS