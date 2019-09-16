Dolar/TL ne kadar oldu? (16.09.2019)

ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme işaretleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısında ekonomiye destek tedbirleri risk iştahını artırırken, gelişmekte olan para birimleri pozitif bir performans göstermişti.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7315/5.7349’dan işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Önümüzdeki dönemde ivme kaybederek de olsa faiz indirimlerinin devam edecek olmasının TL’de baskı unsuru olabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşması tercih ettiğini ifade etti ancak “kolay” bir anlaşmanın mümkün olmayacağını söylese bile geçici bir anlaşma olasılığını göz ardı etmedi.

REUTERS