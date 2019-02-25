Dolar/TL ne kadar oldu? (25.02.2019)

Güney Afrika’nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom’a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası randdaki değer kaybı ve Fed tutanakları sonrası dolar/TL geçen hafta Asya seansında 29 Ocak’tan bu yana en yüksek olan 5.3450’ye kadar yükselmişti. Dolar/TL bu sabah ise saat 07:00 itibari ile güne 5.3178/ 5.3193 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Yurtiçi ve yurtdışı veri gündeminin zayıf olduğu bugün ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesinin ardından Çin hisse senedi piyasası öncülüğünde yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Twitter’da daha önce 1 Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma tarihini ötelediğini ifade etti.

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, ABD ve Çin’in ticaret görüşmelerinde anlaşmaya yakın oldukları yönündeki gelişmelerin piyasaları pozitif etkilese de Brexit riskinin devam ediyor olmasının biraz baskıladığını belirterek,

“Yurtdışında Brexit ve ticaret savaşları risk unsuru. Öte yandan gelişmekte olan piyasalar ile merkez bankalarını da izliyoruz. Yurtiçinde TCMB’nin faizi sabit bırakarak sıkı duruşunu korumaya devam edeceği beklentisi TL açısından pozitif ancak ekonomik veriler kötüleşmeye başladı, bunun yarattığı bir belirsizlik var. Bu çerçevede enflasyon verileri önemli olacak” dedi.

Kavak, “Teknik olarak dolar/TL’de 5.36 seviyesi aşılırsa yukarı hareket devam edebilir ama kur dört aydır 5.14-5.54 aralığında, bunun dışına çıkmak için ekstra hikaye gerek” dedi.

Tahvil bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 18.82 seviyesindeydi.

Öte yandan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 15.31, valörde son işlemde yüzde 15.32 seviyesindeydi.

REUTERS