Dolar yükselişte! Dolar kaç TL oldu? (21.08.2019)

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

Merkez Bankası Pazartesi günü, zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıklara ödenen faizleri/nemaları lira kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren ve kamu bankalarına 20 milyar lira üzerinde likidite akışı sağlamsı beklenen yeni bir sisteme geçtiğini açıklamasıyla döviz yükseldi

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, orta vadeli enflasyon görünümünün yüzde 2.0 hedefinin gerisinde kalmayı sürdürmesi durumunda, ECB Yönetim Konseyi’nin harekete geçmeye kararlı olduğunu söyledi. “Güçlü istihdam piyasasına ve hızlanan ücretlere rağmen, enflasyonist baskılar cansız olmaya devam ediyor ve enflasyon bekleyişleri göstergeleri zayıflayan ekonomik görünüm ile birlikte düştü” diye konuşan Rehn, “Finansal şartların çok olumlu olmayı sürdürmesi ve Euro Bölgesi büyümesini, yurt içi fiyat baskılarını desteklemesi için, ciddi derecede bir parasal teşvik gerekli olmaya devam ediyor” dedi.

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