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Dünyanın en yüksek faizi hâlâ Türkiye’de

Türkiye dört buçuk yıl aradan sonra faizleri indirirken Merkez Bankası verilerine güvenilen toplumlar arasında politika faizinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Türkiye'nin en yakın rakibi Meksika ile politika faizinde 1150 baz puan fark var.

Sozcu.com.tr
10:50 -
Haberler Ekonomi
Dünyanın en yüksek faizi hâlâ Türkiye’de

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 4.5 yıl sonra faizleri indirerek politika faizini 19.75 seviyesine çekti.

Hal böyle olmasına rağmen Türkiye gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında politika faizinin hala en yüksek olduğu ülke.

Global-rates'in verilerine göre Türkiye'den sonra dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 8.25 ile Meksika onu, yüzde 7.5 ile Rusya, yüzde 6.5 ile Endonezya ve yüzde 6.5 ile Güney Afrika izliyor.

EKSİ FAİZLE BORÇ VERİYORLAR

Politika faizinin en düşük olduğu ülke yüzde -0.75 ile İsviçre onu yüzde -0.25 ile İsveç izliyor.

İşte dünyada faizlerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke.

ÜLKEFAİZ
TÜRKİYE19.75
MEKSİKA8.25
RUSYA7.50
ENDONEZYA6.50
GÜNEY AFRİKA6.50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın politika faizinde 425 baz puan indirime gitmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Piyasaların kararı gayet normal karşıladığını söyleyen Erdoğan, “Merkez Bankası’nın kararını hayati bir dönüm noktası olarak görüyorum” diye konuştu. Erdoğan faizler inince hayatın normal seyrinde yaşanmaya devam ettiğini belirterek ‘ne o battık mı bittik mi’ ifadesini kullandı.

Merkez Bankası enflasyon yani hayat pahalılığının yüksek olduğu zamanlarda enflasyonun daha da yükselmemesi için faizleri yukarı çekiyor. Böylece piyasada para bollaşması engellenmiş oluyor ve enflasyon ile mücadele ediliyor. Enflasyonun aşağı indiği zamanlar da faizler de aşağı iniyor.

 

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Son güncelleme: android-time 10:56 27.07.2019
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