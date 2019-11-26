Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Adalet Bakanlığı'na, Emniyet Müdürlüğü'nden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na, Yerel yönetim hizmetlerinden Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne tüm kamu kuruluşlarının vatandaşlar için sunduğu hizmetleri, internet üzerinde tek bir portal üzerinde toplayıp, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına diledikleri yerde ve diledikleri zamanda bu portala erişerek hizmetlerden yararlanma şansı tanıyan bir internet sitesi olan e-devlet, teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıklardan biridir. E-devlet Kapısı'nın kuruluş amacı kamu kurum ve kuruluşlarından faydalanmak isteyen kişilere internet bağlantısı sağlayabildikleri her an hizmet alabilmelerini sağlamaktır. Peki, e-devlet hizmetleri nelerdir? E-devlet'te hangi kurum ve kuruluşların sağladığı hizmetlere ulaşılır? İşte konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyenler için hazırladığımız haberimiz…

E-DEVLET HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

E-devlet içinde bulunan hizmetlerden yararlanabilmek için TC kimlik numarasına ve kişiye özel olarak verilen e-devlet şifresine ihtiyaç bulunmaktadır.

E-devlet şifresi vatandaşlara özel olarak verilmiş ve kişisel bir şifredir. Bu şifreyi size en yakın herhangi bir PTT şubesine giderek alabilirsiniz. Talep ettiğiniz e-devlet şifresi size bir zarf içinde ya da SMS ile verilebilir. Her iki seçenek içinde şifreyi alabilmek için üzerinde resminizin ve T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hâkim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

E-DEVLET HİZMETLERİ NELERDİR?

E-Devlet üzerinden IMEI sorgulama ve kaydı, askerlik durum belgesi sorgulama, 4A hizmet dökümü, emeklilik bilgileri, üniversite\yurt kaydı vb. birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet'in sağlamış olduğu hizmetleri daha detaylı olarak görmek isterseniz https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler linkinden;

-Kurum Hizmetleri

-Belediye Hizmetleri

-Firma Hizmetleri

-Üniversiteler

-Diğer Kurum Portallarına Giriş

-Yeni Eklenen Hizmetler

-Çok Kullanılanlar seçenekleri ile tüm hizmetlere ulaşmanız mümkün.

Bunun yanı sıra e-devletin sunduğu hizmetleri genel olarak dört başlık altında inceleyebiliriz.

Bu başlıklar;

-Bilgilendirme Hizmetleri,

-Ödeme İşlemleri,

-Entegre Elektronik Hizmetler,

-Kurum ve Kuruluşlara Kısa Yollar şeklindedir. Tüm bunlara ek olarak, kamu kurumları arasında bilgi ve belge paylaşımı yine e-devlet üzerinden sağlanabilir.

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