Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi detayları…

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. 2019 yılında ikinci bayram ikramiyeleri için bekleyiş sürüyor. Kurban Bayramı’nde emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği henüz belli olmadı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs’ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Daha önce olduğu gibi yine biner lira olması beklenen ikramiyeler emeklilerin yüzünü güldürecek.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacaktır.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANABİLECEKLER Mİ?

2019’da Kurban Bayramı’nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL’lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

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