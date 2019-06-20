Emekli Temmuz zammı ne kadar? Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacağını merak ediyor. İlki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşecek. Emeklilerin gözü şimdi maaş zammı ile ilgili gelişmelerde. İşte emekli maaşında temmuz zammına dair ayrıntılar…

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.

EMEKLİLERİN ZAM ORANLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor.

Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.