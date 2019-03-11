Etiyopya’daki kaza sonrası Çin havacılık kurumu uçuşları durdurdu! THY ne yapacak?

Çin sivil havacılık otoritesi Etiyopya’da meydana gelen ölümlü kazanın ardından, ülkede kullanılan 100’e yakın sayıdaki Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın uçuşlarını durdurdu. Ardından Endonezya’da aynı uçağın uçuşlarını durdurdu.

Etiyopya Havayolları’na ait Nairobi seferini yapan 737 MAX 8 tipi uçak Pazar günü kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadı. Kazanın ardından Etiyopya Havayolları bu tipteki tüm uçakların uçuşlarını durdurdu.

Boeing’in en çok kullanılan dar gövdeli uçağı olan 737’nin MAX 8 modeli ilk ticari uçuşunu yaptığı 2017 yılından bu yana iki defa düştü.

Bundan önceki kaza Ekim ayında olmuş, Lion Air’e ait uçak kalkıştan 13 dakika sonra düşerek içindeki 189 kişinin tamamının ölümüne sebep olmuştu.

Filosunda 11 adet 737 Max 8 tipi uçak bulunan THY, dünkü kazanın ardından üretici Boeing firmasıyla temasa geçtiklerini bildirdi.

‘GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ’

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya üzerindeki 737 MAX 8 uçakların dörtte biri Çinli havayolları tarafından işletiliyor.

ENDONEZYA’DA DURDURDU

Endonezya, Etiyopya Havayollarına ait uçağın düşmesinin ardından Boeing 737 Max 8 tipi uçakların kullanımını durdurduğunu açıkladı.