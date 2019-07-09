Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar?

Yüzde 50’nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu. Temmuz ayının başından bu yana evde bakım maaşının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları, her ayın ikinci haftasından itibaren Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Ancak henüz Temmuz ayı maaşlarının yatırıldığına dair bir bilgi gelmedi.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER, NASIL ALABİLİR?

Evde bakım maaşı, devletin evinde yaşlı, hasta veya engelli bir yakınına bakan kişilere ödedi maaştır. Yüzde 50 engelli raporu bulunan bireylere, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı veya hasta kişilere bakan vatandaşlar için ödenen maaş için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekiyor.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanabilmek için, 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında hastaneden Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yüzde 50 ve üzeri engelli olmalıdır.

Engelli kişinin, tek başına hayatını idame ettiremiyor olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Gelir kriteri olarak itibariyle 1.219 TL baz alınıyordu. Yani, 4 kişilik bir ailenin ayda 4.876 TL altında geliri varsa bakım maaşı için başvuruda bulunabiliyorlardı. Ancak bu rakamlar Ocak ayı itibariyle memur maaşlarıyla orantılı olarak 1.305 TL ye yükseltildi.





EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA ADIMLARI

Evde Bakım maaşı 2019 ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.