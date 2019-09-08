EYT’liler meydanlara iniyor

“Mağduriyetimizin üzerinden 20 yıl geçti” diyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bugün saat 12.00'da Ankara Tandoğan meydanında dev bir miting yapacak. Mitinge yurdun dört bir yanından katılım olacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Gönül Boran, “Ne erken emeklilik istiyoruz ne de bütçeye yük getiriyoruz. 38 yaşında da hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnip, alın terinin karşılığı olan haklarımızı istiyoruz” dedi.

Çözüm için üç yol öneriliyor. Birincisi, yasa öncesi işe başlayanlarla sınırlı olarak bütün yaşa takılanlara koşulsuz ve hemen emeklilik hakkı tanınması. İkincisi bir kademelendirme yapılarak en eski girişli olanlardan başlanarak emekli edilmeleri. Üçüncüsü ise maaşların düşük tutularak dileyenlerin hemen emekli edilmesi.