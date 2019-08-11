Facebook haber için medya şirketlerine para ödeyecek

Kişisel verilerin ihlali ve yalan haber dolaşımı Facebook’un son yıllarda itibarını ciddi şekilde yıprattı. Reklam verenlerin de internete olan güveni buna paralel geriliyor.

Facebook bu yüzden platformundaki haber kalitesini artırmak için medya devleriyle pazarlık halinde. Wall Street Journal'da yer alan habere göre Facebook ABC News, Washington Post ve Bloomberg ile görüşüyor. Söz konusu medya devlerinin haberlerinin Facebook'un yeni ‘habeler' sekmesi altında yer alması bekleniyor. Facebook kurum başına sadece başlık ve haberlerin bir bölümünü göstermek için 3 milyon dolar ödeyecek. Dijital abonelik isteyen sitelerin haberleri yine ödeme duvarının arkasında olmaya devam edecek.

PROJE EN AZ ÜÇ YILLIK

Facebook, Google ile birlikte dijital reklam pazarının yüzde 60'ını elinde bulunduruyor. Gazetelerin içeriklerini kendi platformunda var ederek büyüyen Facebook yıllardır medya kuruluşlarıyla adil bir gelir bölüşümü içinde olmamakla eleştiriliyor. e-Marketer’ın verilerine göre 2018 yılında Google dijital reklamdan 88 milyar dolar, Facebook ise 54 milyar dolar kazandı.

Facebook'un ‘haberler' ürününü önümüzdeki sonbaharda çıkarması bekleniyor. Projenin en az üç yıl yayında kalacak. Facebook'un haberler sekmesinde kontrol tamamen yayıncılarda olacak. Yayıncı isterse haberinin tamamını platforma yükleyecek isterse sadece başlık ve spotu gösterecek. Platformdaki linklere tıklandığında doğrudan haber sitesine yönlendirilecek yani Facebook ‘haberler' internet siteleri için başlı başına bir haber kaynağı da olacak.

Facebook medya şirketleriyle gelir paylaşımını zaman zaman uyguluyor fakat bunu yeni ürünlerini daha da popülerleştirmek için yapıyor. Örneğin Facebook Watch ile içerik üreticilerinin videolarını Facebook'a yüklemesi için üreticiler teşvik ediliyordu. Aynı zamanda canlı yayın yapılmasını sağlayan ürün Facebook Live için de bir dönem içerik üreticilerine ücret ödenmişti.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Bild Gazetesi'nin de sahibi olan Alman medya devi Axel Springer'in patronu Mathhias Döpfner'in sorularını bu yıl başında yanıtlarken habere daha fazla yatırım yapmak istediklerinin ip uçlarını vermişti. Zuckerberg, “Daha kaliteli haberler için yeni bir iş modeli yaratmalıyız ve bunu destekleyen bir ekosistem kurmalıyız” açıklamasında bulunmuştu.

APPLE ABONELİK GELİRİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Tekonolji devleri dijital haberden nasıl daha fazla para kazanabilecekleri üzerine kafa yoruyor… Bu yılın başında Apple da Apple News+ isimli haber uygulamasıyla abonelik gelirlerini artırmak isteyen medya şirketleriyle işbirliği yapmıştı. 300'den fazla dergi ve gazeteye aylık 10 dolar ödenerek ulaşılabiliyor.

GOOGLE’LA ARALAR LİMONİ

Dijital reklam pastasının en obur ismi Google çok uzun süredir yayıncılarla eşit gelir paylaşımı yapmamakla eleştiriliyor. Google bunun için her ne kadar kurduğu dijital yayıncılık vakfı (Digital News Inititave) ile yayıncıları desteklese de kazandığı paranın yanında devede kulak bir kısmı yine içeriğe yatırıyor.

Google'ın içerik üreten medya kurulularıyla arası her zaman biraz limoni olmuştu. Geçen yıl Google'ın medya şirketlerinin oluşturduğu haberlerden 4.7 milyar dolarlık reklam geliri elde ettiği News Media Alliance'ın raporuyla ortaya çıkmıştı.

İSPANYA’DA SERVİSİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Google'ın kendi haber arama motoru Google News için içerik üreticilerine herhangi bir para ödemiyor. Fakat Avrupa Birliği Google'ın bunu yapması için yeni yasalar üzerinde çalışıyor. İspanyol mahkemesi 2011 yılında Google'ın haberler sekmesindeki içerikler için gazetelere para ödemesine karar vermiş bunun üzerine Google İspanya'da haberler hizmetini kapatmıştı.

Dijital gazetecilik üzerinden büyük reklam geliri elde eden Google ve Facebook'un önümüzdeki dönemde bu gelirin ne kadarını yayıncılar ile paylaştıkları dijital haber kalitesi üzerinde de belirleyici olacak. İçerik kalitesi arttıkça reklam verenlerin internetle arasındaki bağ kuvvetleniyor.