Farmasi dünyaya açıldı, hedef ABD’de büyümek

Türkiye'nin en büyük yerli kozmetik markalarından Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tuna şirketin gelecek planlarını ve hedeflerini sozcu.com.tr okurlarına anlattı. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarına rağmen kozmetik daralmayan bir pazar. Bu pazarın en büyük oyuncuları arasında Farmasi geliyor. Network marketing sistemi ile son 8 yılda önemli bir büyüme yakalayan şirket son yıllarda dünyaya açıldı. Yeni hedef ABD pazarında kalıcı olmak.

İÇ PAZARLA BÜYÜDÜ

2010 yılından önce 100'den fazla ülkeye ihracat yapan Farmasi, 2010'da iç pazara yönelmiş. Şirketin ürün yelpazesi çok geniş. Kremden, makyaj malzemesine, diş macununa kadar kişisel bakım ve kozmetikle ilgili yaklaşık iki bin ürün üretebilen şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Tuna, “Günde 40 bin sipariş paketleyip kargo şirketlerine teslim edebiliyoruz. 1 milyon siparişe kadar gönderebilme hacmimiz var” diyor. Şirketi yöneten aile üyeleri olarak sürekli sahada olduklarını belirten Tuna, “Network marketing sistemi ile büyük cirolar yöneten insanlarla sıkı ilişkiler içinde olduk” ifadesini kullanıyor. Tuna 2019 yılını 1 milyar TL üzeri bir ciro ile tamamlayacaklarını ifade ediyor.

İHRACAT YARIDAN FAZLA

Farmasi'de ihracat toplam satışların yüzde 50'sinden fazlası. Firmanın 26 ülkede temsilciliği bulunuyor. Tuna en son Romanya ve ABD'ye açıldıklarını ve bu ülkelerde yerleşik olarak şirket kurduklarını anlatıyor. Türkiye'den yetiştirdikleri genel müdürleri yurt dışı şirketlerine gönderdiklerini söyleyen iş insanı, “Türkiye'den 1'e yolladığımız ürünü orada 4'e 5'e satarak katma değer sağlıyoruz. Türkiye'nin ihracat ortalaması kilogram başına 1.28 dolar, Almanya'nınki 4.5 dolar, Farmasi'nin ki 6.5 dolar” diyerek katma değerli ürün ürettiklerini vurguluyor.

HEDEF LATİNLER

ABD pazarında şubat ayının başından beri bulunduklarını söyleyen Tuna, “Sadece dört ayda 2 milyon dolarlık bir satış yaptık ABD'de. Yıl sonu hedefimiz bunu 8 milyon dolara çıkarmak” ifadesini kullanıyor. Miami'de 250 metrekarelik deposu olan şirket Kansas ve Kentucky'de büyük bir operasyon merkezi kurmayı planlıyor. Tuna bu merkezin büyüklüğünün 5 bin metrekare olacağını söylüyor. Kurulacak bu merkezde yüksek teknoloji firma için öncelikli olacak. Tuna ayrıca nitelikli personel bulmak adına ABD şirketinin merkezini Miami'den New York'a taşıyacaklarını ifade ediyor. ABD'deki hedeflerinde Latin topluluğunu önceliklediklerini anlatan Sinan Tuna, “Hispanik topluluk network marketinge çok yatkın. Türklerle ilişkileri iyi. Akdeniz ikliminden dolayı bize de yakın insanlar” diyor.

1 Nisan'da açtıkları Bükreş ofislerinde 25 bordrolu çalışan olduğunu anlatan Tuna, Romanya'da 25 bin aktif girişimcileri olduğunu söylüyor. Farmasi newtork marketing işine girmeden önce Türkiye'de pazarın büyüklüğünün 1.5 milyar TL olduğunu ifade eden Sinan Tuna, “Rakiplerimizin 30 yılda geldikleri noktaya biz 8 yılda geldik. Bizimle birlikte network marketing sektörünün hacmi 3 milyar TL'ye çıktı” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KOZMETİK FABRİKASI

Sistemlerinde 2 milyon kayıtlı girişimci olduğunu ve bunun 1 milyonunun son üç ayda sipariş verdiğini yani aktif üye olduğunu belirten Tuna, “2018 yılını çok başarılı geçirdik. 2019 da öyle geçecek. Bütün dünyadaki yatırımlarımızı kendi şirketlerimiz üzerinden yapıyoruz. Kozmetikten kazandığımızı kozmetiğe yatırıyoruz. Bu başarımızın en büyük sırrı” diyor. Lüleburgaz'da 1 milyon metrekarelik bir arazi satın aldıklarını ve yeni bir üretim üssü kurmayı planladıklarını anlatan Sinan Tuna, “Lüleburgaz'da dünyanın en büyük kozmetik fabrikasını kurma gibi bir planımız var. Dünyanın en büyük 500 markasından biri olmak istiyoruz” diye konuştu.

‘KADIN İSTİHDAMINA BÜYÜK KATKI’

Asya ülkelerinde de üretim yapmak istediklerini anlatan Tuna, “Asya pazarına açılmak için o ülkelerde üretim yapmak gerekiyor çünkü ülkeye mallarımızın girişinde yüksek vergiler ödüyoruz. Malezya veya Endonezya'da üretim yapabiliriz” dedi. Farmasi'nin 2 milyon girişimcisinin yüzde 94'ünün kadın olduğunu anlatan Tuna, “Kadın istihdamına yaptığımız katkıdan dolayı Farmasi'yi bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz. Bu kadar insan bize güveniyor. Ailelerini bizim yarattığımız iş modeli sayesinde geçindiriyorlar. Sosyal sorumluluk olarak nitelendiriyoruz yaptığımız işi. Kadınlara en büyük desteği veren şirketlerden biriyiz” diyor.

Farmasi'nin kurucusu Dr. Cevdet Tuna, Cumhuriyetin ilk doktorlarından. Şu an şirketin üçüncü jenerasyonu da görevde. Sinan Tuna, Dr. Cevdet Tuna'nın torunu. Üniversiteyi erken bitirip 21 yaşında işe başlamış. Genç iş insanı 23 yaşında.