Fed para piyasalarını sakinleştirmek piyasaya milyarlarca dolar likidite sağladı

Fed gecelik repo ihalesi düzenlediğini açıkladı ve bu ihale sonucunda bankacılık sistemine 53.15 milyar dolarlık nakit sağladı. Fed bugün yeni bir repo ihalesi daha düzenleyecek.

Gecelik repo işleminde, bankalar Hazine tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri teminat olarak kullanarak Fed’den nakit borç alıyorlar. Repo işlemleri son yıllarda nadir görüldü, çünkü bankaların günlük işlemler için yeterli miktarda nakit kaynağı bulunuyordu.

Analistler, ABD’de geçici fonlama sıkışıklığının üç aylık şirket vergisi ödemeleri ve geçen hafta satılan Hazine tahvillerinden 78 milyar dolar ödemeden kaynaklandığını belirttiler.

ENDİŞELER ARTTI

Pazartesi gününden bu yana para piyasalarındaki karmaşa, Fed politika yapıcılarının ABD-Çin ticaret gerilimi riskleri, zayıflayan küresel ekonomi ve zayıf enflasyon gibi risklerden kaynaklanan endişelerini artırdı.

Dün başlayan ve bugün akşam sona erecek iki günlük toplantı sonucunda Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Repo olarak bilinen 2.2 trilyon dolarlık geri alım anlaşmalarıyla borçlanma maliyeti, dün %10’a kadar yükseldi.

Fon sıkışıklığına dair endişe veren bir diğer işaret ise federal fon faiz oranının Fed’in mevcut hedef aralığının en üst seviyesi olan %2.25’e yükselmesi oldu.

REUTERS