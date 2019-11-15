Vatandaşların çoğu son günlerde geçici kimlik kartları ile ilgili birçok konuda merak ettiklerini internet aracılığı ile öğrenmek istiyor. İster yeni kimliklere geçişte, ister kayıp, çalıntı sebebiyle kimlik yenileme işleminde olsun herhangi bir sebepten dolayı yeni bir kimlik kartı çıkartmak için yapacağınız başvuru sonrasında verilen geçici kimlik kartları, vatandaşların mağdur olmalarını engellemek adına verilmektedir. Ancak çoğu vatandaş geçici kimlik belgesi ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Peki, Geçici kimlik belgesi nedir? Ne kadar süre kullanılabilir? Geçici kimlik belgesi nasıl çıkarılır? İşte tüm bu sorulara cevap arayanlar için ayrıntılar…

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NEDİR? NE KADAR SÜRE KULLANILABİLİR?

Geçici kimlik adından da anlaşılacağı gibi daimi süre ile kullanamayacağınız, herhangi bir sebepten dolayı kimlik kartı çıkartmak için başvuruda bulunduğunuz zaman, başvuruda bulunan kişiye verilerek kimliğinin yerine kullanabileceği bir belgedir. Kişiye özeldir ve kimse yerine alınamaz. Aynı zamanda geçici kimlik belgesi yalnızca 15 gün için geçerlidir. Daha fazla süre bu belge kimlik yerine geçmemektedir.

Kişinin kimliğinin çalınması, kullanılmaz duruma gelmesi, kaybolması ya da yeni kimlik çıkartmasını teşkil eden diğer hallerde, kimliğini alana kadar ki sürede mağdur olmaması için verilen geçici kimlik belgesi bu 15 günlük zaman içinde orijinali ile aynı işlemleri yapabilmektedir.

Daha önceleri yeni bir kimlik başvurusu yapıldığında için uzun süreler beklemeden anında alabiliyorken şimdilerde yeni uygulamalarda nüfus cüzdanını yenilemek veya yeniden çıkarmak isteyen vatandaşların 10-15 gün kadar beklemeleri gerekmektedir. Başvuru sonrasında yeni kimlikler kişinin adresine gönderilmektedir. İşte bu süreçte geçici kimlik belgesi oldukça faydalıdır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü önceleri geçici kimliğin kullanım süresini 10 gün olarak belirlemişti. Ancak bu konuda mağduriyetlerin yaşanmaması için yapılan son açıklamalarla birlikte bu sürenin 15 güne çıkarıldığı bildirildi.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı almak için yapacağınız başvuruda verilmektedir. Bu başvurular İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Ancak geçici kimlik belgesine ihtiyacınız olduğunu belirtmezseniz bu belgeyi alamayabilirsiniz. Onun için kayıp, çalıntı, tahrip olmuş nüfus cüzdanı gerekçelerinden biri belirtmeniz gerekmektedir.