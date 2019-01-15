Gedik Yatırım, Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan 2019 Yılı Strateji Raporu’nu açıkladı. Küresel pazarlardaki ekonomik durumun yeni bir denge arayışında olduğunun kaydedildiği raporda, Türkiye’de 2019 yılı ilk yarısının zorlu geçeceği ancak ikinci yarıda toparlanmanın muhtemel olduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca enflasyon değerlendirmesi kapsamında 2019 yılı sonunda yıllık ortalama enflasyonun %16.6 olarak gerçekleşeceği tahmini yapılıyor.

Verilerde 174 milyar dolar olarak görünen dış borcun aslında 91 milyar dolar olduğu da vurgulanırken, 2019 yılında borç çevriminde sorun yaşanmayacağı öngörülüyor. Banka kökenli olmayan yatırım kuruluşları arasında en fazla yatırımcıya sahip Gedik Yatırım, 2019 Yılı Strateji Raporu'nu açıkladı. “Ekonomi ve Piyasalarda Yeni Denge Arayışı” başlıklı raporda, 2019 yılında ekonominin dünyada ve Türkiye'de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Raporda, 2019 yılında Türk ekonomisinde “ilk yarıdaki zorlu görünüme rağmen ikinci yarıda toparlanma ve fırsatların son derece muhtemel olacağı” beklentisi öne çıktı.

2019'DA BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 1.6

2019 Yılı Strateji Raporu'na göre, 2019 yılının ilk yarısında enflasyon tarafındaki yüksek seyrin devam etmesi zorlayıcı bir unsur olarak öne çıkarken, yılın ikinci yarısı itibariyle, gerek büyüme gerekse enflasyon tarafında baz etkiler olumlu yönde katkı vermeye başlayacak. Raporda makroekonomik görünüm açısından Türkiye'de 2019 yılının iki ayrı hikâyeye sahip olabileceğine işaret edilirken, 2017 yılında %7,4 olan büyümenin 2018 yılında %3 ve 2019 yılında ise %1,6 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Raporun enflasyon değerlendirmesinde ise 2019 yılı sonunda yıllık ortalama enflasyonun %16.6olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı. Raporda, “Enflasyon görünümü ve enflasyon beklentilerinde kalıcı iyileşmeden emin olunduğu takdirde yıl içinde politika faizinde kademeli indirimlere gidilebileceğini değerlendiriyoruz” ifadesi kullanıldı.

BORÇ ÇEVRİMİNDE SORUN OLMAYACAK

Raporun dış borçlara ilişkin bölümünde ise artan maliyetlere karşın borç çevriminde sorun görülmediği de bildiriliyor. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku ilk bakışta 174 milyar dolar olarak görünmesine rağmen, stok niteliğinde olan, fiili anlamdaki (mevduat ve ticari krediler hariç) borç toplamının aslında 71 milyar dolar olduğu kaydedildi. 2019'daki yaklaşık 20 milyar dolarlık cari açık ilave edildiğinde bu rakamın 91 milyar dolar olduğu vurgulandı. 2018 yılının zorlu geçmesine rağmen 30 milyar dolar civarındaki cari açığın kapatılabildiğini hatırlatan rapor, dış borç konusunda artış eğilimindeki maliyetlerin yanı sıra çevrim konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacağını öngörüyor.