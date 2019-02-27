27 Şubat altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altının fiyat 226 lira, çeyrek altının fiyatı ise 369 lira bandında. İşte güncel rakamlar…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 226,89 TL Satış 226,95 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,05 TL Satış 371,23 TL

YARIM ALTIN

Alış 723,82 TL Satış 742,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.504,00 TL Satış 1.527,00 TL

‘ALTIN FİYATLARI BASKILANIYOR’

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarının baskılandığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif beklentilerin devam ettiğini söyledi. Altının ons fiyatında teknik olarak 1.327 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.317 doların gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise 1.332 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini bildirdi.