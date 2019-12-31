İşçiler ile işverenleri karşı karşıya getirebilen konulardan biri de çalışanların günlük maaşlarıdır. Özellikle çalışma saatleri ve karşılığındaki ücret konusunda sıkıntı yaşayan işçilerin merak ettiği günlük maaş hesaplaması aslında oldukça kolay bir yöntemle yapılabiliyor. Tüm bu merakları gidermek için hazırladığımız haberde Saatlik maaş ve günlük maaş hesaplama formülünü bulabilirsiniz. Peki, günlük maaş nasıl hesaplanır? 10 ve 20 günlük maaş hesaplama yöntemi nasıldır? İşte tüm soruların cevaplarının yer aldığı haberimizin ayrıntıları…

Günlük maaş nasıl hesaplanır? 10 ve 20 günlük maaş hesaplama yöntemi…

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63.maddesine göre çalışma saatleri net bir şekilde belirlenmiştir.

63. Madde;

“Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/7 md.; Değişik cümle: 4/4/2015-6645/36 md.) Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saattir.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.” şeklinde belirlenmiştir.

Haftalık 45 saatlik çalışma, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürülür. Bu durumda hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saattir. O halde bir saatlik ücreti de buna göre hesaplanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumuna göre ay 30 gün olarak alınır.

Buna göre de aylık çalışma süresi 30×7.5=225 saat olarak uygulanır.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölündükten sonra, çıkan sonuç 7,5’a tekrardan bölündüğü halde ise işçinin bir saatlik bulunabilir.

İşçinin bir saatlik ücreti= İşçinin aylık maaşı: 30 / 7,5

Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti 3000 / 30 / 7,5 = 13,3 TL'dir.

Çalışanın günlük maaş ücreti= Çalışanın bir saatlik ücreti X günlük çalışma süresi

Bu hesaplamaya göre; 3000 TL maaşla çalışan bir kişinin günlük ücreti: 13,3 X 7,5= 100 TL'dir. Bu rakam 10 ve 20 ile çarpılırsa da 10 günlük ve 20 günlük ücret ortaya çıkar.