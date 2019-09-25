İş hayatındaki yasa ve yönetmelikler bazı durumlarda bazı çalışanlara özel düzenlemeler yapmaktadır. Yapılan bu pozitif ayrımcılık bu çalışanların iş hayatına katılmaları ve mağdur olmayarak çalışmalarını hedeflemektedir. Bu konuda özellikle kadınlara yönelik birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu durumlardan biri de kadın çalışanların hamilelik süreleridir. Gebelik halinde olan kadın çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, onlara tanınan ayrıcalıklar ve korumacı mevzuat hükümleri, çalışma hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Çalışan kadının gebelik durumunun kesinleşmesinin ardından bunu iş yerine bildirmesi gerekmektedir. Bu zorunlu bildirime karşı olarak da işveren hamile çalışanı için iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tüm düzenleme ve önlemleri almak zorundadır. Çalışan gebe kadınların çalışma koşulları mevzu olduğundan akıllara gelen bir diğer konuda mesai saatleri. Peki, hamile kadınlar kaç saat çalışır? Gebe kadınların çalışma saatleri ne kadar olmalıdır? İşte merak edilen tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimizin detayları…

HAMİLE KADINLAR KAÇ SAAT ÇALIŞIR? GEBE KADINLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışan kadın işçinin hamilelik durumunda bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini daha önce söylemiştik. Yapılması gereken düzenlemelerden biri de gebe çalışanın mesai saatleri ve vardiyaları ile ilgili.

Gebe çalışanın çalışma süreleri ile ilgili düzenleme “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” kararlarında açıkça belirtilmiştir.

“Çalışma saatleri

– Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz”.

4857 sayılı İş Kanunu, diğer işçilerin çalışma sürelerini haftalık olarak belirlerken, gebe çalışanlar için çalışma süresi günlük çalışma süresi olarak belirtilmiştir. Günlük çalışma süresi limiti bu yönetmelik maddesi ile getirilmiştir.

Buna göre bebe işçi günlük çalışmasını, 7,5 saatten fazla gerçekleştiremez. Aynı zamanda gebe çalışan eğer öncesinde gece postasında çalıştırılıyorsa gebeliği süresince ve doğumdan sonraki 1 yıl içinde gündüz postasına alınmalıdır.