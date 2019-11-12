İki güvenlikçi için 800 kişi başvurunca Vali açık açık konuştu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katılan Vali Osman Kaymak, üniversiteli gençlerden, kendi düşüncesini geliştirmelerini, kendi işini yapabilmelerini ve proje geliştirmelerini istedi.

ʻʻ Biz nasıl bir eğitim veriyoruz ki insanlar kolay ve hazır işe talip oluyorlar. Samsun Valisi Osman Kaymak

Vali Kaymak, “Bu anlamda da üniversitelerimizin eğitimini gözden geçirmemiz lazım. En son çevre ve şehircilik birimi için 2 güvenlikçi alacaktık, 800 kişi müracaat etti.

Arkadaşlar bazen üniversiteden mezun ederken bazı şeyleri düşünmemiz lazım. Biz nasıl bir eğitim veriyoruz ki insanlar kolay ve hazır işe talip oluyorlar. Gençlerimiz, devlette kadroyu alıp artık buradan emekli olurum dememeli” dedi.

‘DEVLET MEMURUYUM İŞİM GARANTİ GÖZÜYLE BAKILIYOR’

Üniversitelerinin eğitiminin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Kaymak, “Bu anlamda üniversitelerimiz eğitimini gözden geçirmeli. Niye bunu söyledim? Devlete artık ben bir devlet memuruyum, yani benim işim garanti artık gözüyle bakılıyor.

Devlette kadroyu alıp artık buradan emekli olurum denmemesi ve bu konunun da bence ciddi bir şekilde tartışılması lazım” diye konuştu.

‘BAŞKA BİR İŞ YAPMASI LAZIM’

“Belli performansı sağlamayan, belli katkıyı yapmayan insanın da bana sorarsanız belli zaman sonra başka bir iş yapması lazım” diyen Samsun Valisi Kaymak, “O yönüyle özel sektör yapıyor biliyorsunuz, bir kişiden verim alamazsa hemen sözleşmeyi feshediyor. O anlamda üniversitemiz de ha keza yapacağımız eğitimlerin, yapacağımız işlerin gerçekten alana katkı yapması lazım” ifadelerini kullandı.