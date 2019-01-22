İnşaat maliyet endeksi açıklandı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ayrıca konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacaklarını belirtmişti. Tellioğlu açıklamasında “Bu duruma hükümetimiz izin vermemelidir. Bu fiyat artışı uygulamaya konulursa konuyu Rekabet Kurumuna taşıyacağız, buradan da çözüm bulunamazsa zaten duran inşaat sektöründe üyelerimize tamamen iş bırakma çağrısı yapabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK inşaat maliyet endeksini açıklandı. İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,13 düştü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,28 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,04 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,47, işçilik endeksi yüzde 17,42 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİ ENDEKSİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,21 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,79 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,99, işçilik endeksi yüzde 17,52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,13 düştü. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,82, işçilik endeksi yüzde 17,08 arttı.