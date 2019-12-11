İstanbul Havalimanı’nda cuma indirimi hareketliliği

İstanbul Havalimanı'ndaki ilk ‘Süper Cuma' haftası, Türk ve yabancı ülke vatandaşlarının alışverişleriyle hareketli geçti. 56 bin metrekarelik alanı ile sadece dünyanın en lüks global markalarıyla değil Türkiye'nin en değerli markaları ve Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkan el emeği ürünleriyle de Türkiye seyahat perakendesini İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açan Unifree'de 22-30 Kasım tarihleri arasında 12 milyon 532 bin Euroluk alışveriş işlemi gerçekleştirildi.

179 bin 774 kişinin alışveriş yaptığı Unifree Duty Free'de parfüm, çikolata, içecek gibi farklı kategorilerdeki 300 üründe yüzde 50'ye varan indirim yapıldı. Pek çok ürünün satışında yüzde 70’lere varan artışlar yaşandı. En fazla içecek ve şekerleme ürünlerinde artış yaşanırken bunu sırasıyla parfüm ve kozmetik, lokum gibi gıda ve hediyelik ürünler ile elektronik ve oyuncak ürünleri takip etti.

TÜRKLERİ ÇİNLİLER VE ALMANLAR TAKİP ETTİ

Yolu İstanbul Havalimanı'ndan geçen kişiler arasında en fazla Türkler'in alışveriş yaptığını ifade eden Unifree CEO'su Ali Şenher, “ Türkler ‘Süper Cuma'da ilk sırada yer alırken ikinci Çinliler, üçüncü ise Almanlar oldu” dedi. Şenher öngördükleri gibi yoğun bir hafta yaşadıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Havalimanı'ndaki ilk Süper Cuma haftası bizim için oldukça hareketli bir alışveriş haftası oldu. Sadece Türkiye'de değil, önde gelen birçok ülkenin havalimanında yer alan duty free'yi işlem hacimlerimizle geride bırakmaya devam ediyoruz. Mimarisi İstanbul Boğazı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve dokuz futbol sahası büyüklüğündeki gümrüksüz alışveriş alanı Bosphorus Zone'da dünyanın en lüks markalarının yanı sıra yerli markalara da yer vererek uluslararası prestij ve yerliliği aynı anda sunma stratejilerimizle büyümeye devam edeceğiz”