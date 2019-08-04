İstanbul- İzmir otoyolu açılıyor

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Soma – Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara’ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye… Dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat… Dağları deldik Şirin’e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz.

PROJENiN KATKISI 3.5 MİLYAR TL

Bu yol sayesinde turizm hızlanacak, sanayi hızlanacak ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı ortadadır. Bu projenin katkısı yıllık 3.5 milyar liradır. Bu projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bölünmüş yol uzunluğunu 236 bin 764 km’ye ulaştırdık. Otoyol uzunluğunu bugün 2. 8785 km’ye çıkardık.

BURSA’YA YATIRIM 50 KATRİLYONUN ÜZERİNDE

Yolların kurallarına uyalım bayramımızı açıya döndürmeyelim. Emniyet kemeriniz ses getirsin ki huzur ve güvenle yolculuk yapabilesiniz. Bursa’ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metrekare yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon TL işletme süresi 25 yıl. Bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün vermiyorlar mıydı artık böyle bir şey yok.

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