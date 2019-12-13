Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu’na geçiyor!

Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/kamu-bankalarina-ait-sigorta-sirketleri-varlik-fonuna-geciyor-5508763","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/kamu-bankalarina-ait-sigorta-sirketleri-varlik-fonuna-geciyor-5508763","pageType":"yazi","pageIdentifier":5508763,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5508763,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/kamu-bankalarina-ait-sigorta-sirketleri-varlik-fonuna-geciyor-5508763/","headline":"Kamu bankalaru0131na ait sigorta u015firketleri Varlu0131k Fonuu2019na geu00e7iyor!","articleBody":"","articleSection":"ekonomi","keywords":"["sigorta"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"marar","dateCreated":1576261422,"datePublished":1576261422,"dateModified":1576261588,"info":"{"seo_news":"false"}"});