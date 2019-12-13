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Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu’na geçiyor!

Ziraat ve Halkbankası’nı bünyesinde bulunduran Varlık Fonu şimdi de kamu bankalarına ait olan sigorta şirketlerini de bünyesinde topluyor.

21:23 -
Haberler Ekonomi
Kamu bankalarına ait sigorta şirketleri Varlık Fonu’na geçiyor!

Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

sigorta
Son güncelleme: 21:26 13.12.2019
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