Kebaba ‘kuyruk yağı’ zammı yolda

Milli lezzetlerimizden biri olan kebaba zam gelebilir. Son dönemde kuyruk yağı fiyatlarının ikiye katlanması kebapçıları sıkıntıya soktu. Girdi maliyeti artan kebapta şu an için zam yok ancak kuyruk yağı fiyatlarının kalıcı olması halinde zam kaçınılmaz olabilir.

TÜRES BAŞKANI BİNGÖL: FİYATLAR KALICI OLURSA ZAM YAPACAĞIZ

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl konu hakkında sozcu.com.tr’ye konuştu. Kuyruk artışında yaşanan fiyat artışının kebapçıların kârını ciddi oranda azalttığını belirten Bigöl, “Biz henüz zam yapmadık ancak bu fiyatlar kalıcı olursa yapacağız. Kuyruk yağının fiyatı, et fiyatını geçti. Kebabın ham maddesi kuyruk yağıdır. 29 liralardan 53 liralara tırmandı. Bakanlığın bu duruma acilen bir çözüm bulması gerekir.” dedi.

“BAKANLIĞIN DEVREYE GİRMESİ LAZIM”

Kuyruk yağında yaşanan fiyat artışının, kesilen kuyruklu hayvan sayısının azalmasından kaynaklı olabileceğini söyleyen Ramazan Bingöl, “Bu genellikle doğuda yetişen bir ırk. Ben şu an yurt dışındayım. Türkiye’ye geldiğimde ciddi bir araştırma yapacağım. Çünkü inanılmaz bir fiyat artışı geldi. Tarım Bakanlığı’nın devreye girip sebep sonuç ilişkisi içinde bu durumun nedenini bulması lazım. Böyle devam ederse zam yapmak zorunda kalacağız.” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL LOKANTACILAR ODASI: GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sait Karabağlı da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Aldıkları duyumlara göre kuyruk yağında yaşanan bu durumun geçici bir süreç olduğunu ve fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını belirten Sait Karabağlı, “Fiyatlar maliyetlere göre belirleniyor. Artış kalıcı olursa fiyatlar üzerinde küçük dokunuşlar yapabiliriz. Şu an için bana bir zam talebi gelmedi.” dedi.

Zam konusunda tereddüt ettiklerini belirten Karabağlı, “Kuyruk yağında yaşanan fiyat artışının nedeni İran ve Suriye’den gelen hayvan sayısının azalması. Böyle olunca iç piyasadaki hayvan kuyruk yağı açısında yetersiz kaldı. Biz geçici bir durum olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA KASAPLAR ODASI: FİYATLARDA GERİLEME YOK

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada kuyruk yağı fiyatlarında bir gerilemenin söz konusu olmadığını belirtti. Fiyatlar hâlâ 50 TL seviyesinde bulunuyor.