Son dakika… Kıdem tazminatında önemli gelişme! Artık iade edilecek…

Kıdem, iş kaybı, iş güvencesi ve diğer adlar altında ödemesi yapılan tazminatlarda gelir vergisi iadesi öngören yasa yayımlandı.

27 MART 2018’DEN ÖNCE İŞTEN AYRILANLARI KAPSIYOR

Resmi Gazete’de bugün yer alan kanuna göre 27 Mart 2018’den önce işten ayrılanlar yasal haklarına ek olarak ödenen, iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi tazminatlardan kesilen gelir vergisi iade edilecek.

AÇILMIŞ OLAN DAVADAN VAZGEÇİLECEK

Maddenin uygulanmasında hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı aranacak.

Yasaya eklenen geçici maddeyle 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarının Türkiye'de oynanmasına ilişkin olarak Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması kararlaştırıldı.

İLGİLİ HABER Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?