Kırıkkaleli tanzim girişimcisi soluğu Ankara’da aldı

Ankara Yenimahalle'de açılan mağazanın yetkilileri sebze fiyatlarını tanzim seviyesine yakın tuttuklarını ifade ediyor. Şubenin yetkilisi Kırıkkale'de 8 şubelerinin olduğunu tanzim satışlardan sonra Ankara pazarına da süratle girdiklerini söyledi. Şube yetkilisi Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da yeni mağazalar açma hedefleri olduğunu belirtti.

BAZI ÜRÜNLER DİREK ÜRETİCİDEN ALINIYOR

Vatandaş tarafından gösterilen ilginin yoğun olduğunu anlatan firma yetkilileri sebze teminini direkt üreticiden sağladıklarını belirtiyor. Yetkili, “Bazı ürünlerin teminini de Antalya, Adana ve Mersin hallerinden sağlıyoruz” diye konuştu.

BAZI ÜRÜNLER TANZİM ÇADIRINDAN DAHA UCUZ

Şirketin ortaklarından Erol Ayan konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, marketteki bazı manav ürünlerinin tanzim çadırlarından daha ucuz olduğunu söylüyor.