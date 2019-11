Google, Türkiye’de yasal muhattap kabul edildi!

SEVGİM BEGÜM YAVUZ-CAN MUMAY

Google, Türkiye’de hakkında açılan çoğu davada, Türkiye’de şirket merkezi bulunmadığını ve dolayısıyla davalara taraf olmadığını belirterek davaların yurt dışı merkezli Google Inc’e yönlendirilmesini istiyor.

Avukat Kadir Kurtuluş ise bir telif davası sonucu Google’ın Türkiye’deki şirketi Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti’nin de taraf olarak gösterildiğini söyledi. Kurtuluş’a göre böylece Google’a açılan davalar için bir emsal oluşturuldu ve şirketin buradaki varlığı hukuki olarak kabul edildi.

GOOGLE: KONU YARGIDA, YORUM YOK

Konu hakkında sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan yurt dışındaki Google genel merkezi yorum yapmayacağını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Yasal konularla ilgili mahkeme salonu dışında yorum yapamayız” ifadesi kullanıldı.

‘KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN İÇİN 100 BİN TL’

‘Kötü Kedi Şerafettin 2'in internetteki korsan görüntülerinin kaldırılması için Google'a başvuran filmin yapımcıları, ret yanıtı alınca avukatları aracılığıyla yaklaşık 3 yıl önce 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETİN ‘DAVALI' OLMASINI TALEP ETTİ

Türkiye'de faaliyet gösteren Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. Ünvanlı şirket ile Google Inc. arasında organik bağ bulunduğunu savunan şirketin avukatı Kadir Kurtuluş, mahkemeye dilekçe sunarak, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'nin de davaya davalı olarak eklenmesini talep etti.

Avukat Kurtuluş, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde sunduğu ve sozcu.com.tr tarafından da görülen dilekçede, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'nin, Google Inc. ve Google Grup şirketleri tarafından kurulduğunu belirterek, “Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir bağlı grup şirkettir. Huzurdaki davada, Google'ın Türkiye’de müvekkil şirketlere karşı gerçekleştirdiği haksız fiilden dolayı her iki şirket de müteselsilen sorumlu tutulmalıdır. Bunun içinse, her iki şirket arasındaki tüzel kişilik perdesinin kaldırılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

‘DAVALI' OLARAK EKLENDİ

Dosyanın görevsizlikle Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine gönderilmesinin ardından davalı Google Inc.'nın Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti ile aralarında organik bağ nedeniyle tüzel kişilik perdesinin aralanması ve müteselsilen sorumlu tutulmaları talebini değerlendiren mahkeme, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'nin de ‘davalı' sıfatıyla yer almasına karar verdi.

‘HAK ARAMA HÜRRİYETİ VE ADİL YARGILANMA HAKKI KULLANILAMIYOR'

Söz konusu davayı değerlendiren Avukat Kadir Kurtuluş, telif haklarına ilişkin Google'ın yaptığı ihlal üzerine dava açtığını ancak gerçek sebebin tüzel kişilik perdesinin aralanması ve bu tip şirketlerin Türkiye'de hesap verebilir bir merkezleri olmasını sağlamak olduğunu söyleyerek, “Söz konusu şirket davaya dahil edildi. Hak arama hürriyeti ve adil yargılanma hakkı kullanılamıyor. Yaklaşık 8-10 bin lira sadece Amerika'ya tebligat ve çeviri için harcanıyor” dedi.

FİLMİN YAPIMCILARI KİM?

Flimin yapımcıları Mehmet Kurtuluş, Vehbi Berksoy, Erdil Yaşaroğlu, Mehmet Budak ve Barış Ulus.