Memur ve emekli zammında son dakika! Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Temmuz’da açıklandı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaş zammı da belirlendi. Toplu sözleşme gereği yüzde 5 zam alacak memur ve memur emeklilerine temmuz ayında ayrıca yüzde 1.01’lik enflasyon farkı da ödenecek.

ENFLASYON AÇIKLANDI, MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK 6 aylık enflasyonu yüzde 5.01 olarak açıkladı. Memura temmuz ayında yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 5 zam yapılacak. Memur ve emekliler temmuz maaşlarını zamlı alacak. Elektriğe, akaryakıta, çaya ve şekere yapılan yüzde 15’lik zamlar temmuz enflasyonuna yansıyacağı için emekli ve çalışanların zammına olumlu yansıtılmadı.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında idi.



EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına önce yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek, ardından da yüzde 5’lik normal 6 aylık toplu sözleşme zammı yapılacak. Toplam zam oranı yüzde 6.01 olacak.

-En düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya ,

-En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek.



EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİ AYLIĞI BİN 186 LİRA OLDU

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar.

-En düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya,

-En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya,

-En düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.