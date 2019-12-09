Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistler ne bekliyor?

Bu hafta piyasaların odağında Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararı yer alıyor. Perşembe günü duyurulacak karar öncesi ekonomistlerin beklentisi Merkez’in faiz indirimine gideceği yönünde.

AA Finans’ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan indirim oldu.

Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.

24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

REUTERS ANKETİNE GÖRE 150 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

1000 BAZ PUAN İNDİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 6 Temmuz 2019 tarihinde KHK ile görevden alınmış, yerine yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Uysal göreve geldiği günden bu yana politika faizini toplam 1000 baz puan indirdi. Daha önce Çetinkaya döneminde faiz oranı yüzde 24 iken bu oran son toplantının yağıldığı 24 Ekim tarihinde yüzde 14'e kadar geriledi.

25 Temmuz'da faizler yüzde 24'ten yüzde 19.75'e, 12 Eylül'de yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye, 24 Ekim’de ise yüzde 16.50'den yüzde 14'e indi.

FED KARARI 11 ARALIK’TA

Piyasanın yakından takip ettiği ve dolarda yön belirleyici olacak gelişmelerden biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı olacak. Fed’in çarşamba akşamı açıklayacağı kararında faiz oranlarında bir değişiklik yapması beklenmiyor. (sozcu.com.tr-AA-REUTERS)